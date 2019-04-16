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Denizli'de öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 34 yaralı

DENİZLİ’de ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22’si ortaokul öğrencisi 34 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı

Kaza Denizli-Antalya karayolu üzerinde Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri taşıyan ve Çanakkale’ye giden Bahri Zafer G. yönetimindeki 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralıların bazılarını otobüs içerisinden çıkardı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada 22’si ortaokul öğrencisi, 4’ü öğretmen, 5’i veli, 2’si şoför ve biri rehber olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’nün durumunun ağır olduğu bildirildi. 

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