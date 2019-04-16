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Beyoğlu'nda freni patlayan araç tehlike saçtı

Beyoğlu’nda yokuş aşağı indiği sırada freni patlayan otomobil kontrolden çıktı. Sokağın boş olması faciayı önlerken otomobil duvara çarparak durabildi. Otomobilin kontrolden çıktığı ve sokak kedisinin can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Kaza, Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi Sipahi Fırın Sokak’ta meydana geldi. Aynalı Çeşme Caddesi’nden yokuş aşağı inen 35 AD 5958 plakalı otomobilin bir anda freni arıza yaptı. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç Aynalı Çeşme Caddesi’nden aşağıya doğru hızla ilerlemeye başladı. Cadde bitişiğinde bulunan Sipahi Fırın Sokağı'na direksiyon kıran sürücü hız nedeniyle virajı alamayınca önce sokağın başında bulunan duvara daha sonra da kaldırımda bulunan taş dubalara çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı duvarda hasar meydana geldi.

Bu sırasında cadde ve sokağın boş olması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Sokakta bulunan vatandaşlar da araç içindeki yaralılara yardım etti. Yaralılar Taksim İlkyardım Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aracın çarptığı duvar önündeki kaldırımda bulunan bir kedi de yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolden çıktığı anlar ve kedinin can havliyle kaçmaya çalışması yer alıyor.

Yaralılara yardım eden esnaf Özgür Akkaya, “İçeride oturuyordum bir ses duydum. Dışarı koştum, araba duvara çarptı. Hemen yardımına koştum, iki kişi yaralıydı. Onları dışarı çıkarttım” dedi.

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