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Yasak Elma'ya Zeynep ve Alihan'ın düğün sahnesi damga vurdu!

Yasak Elma final sahnesine Zeynep ve Alihan'ın düğünü damga vurdu.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma, 15 Nisan Pazartesi akşamı 41. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, yıllar sonra şirkete yönetici olarak gelen Kaya, Ender'in eski sevgilisi çıkmıştı.

Kaya, Ender ve Halit'in oğlu Erim'in kendi çocuğu olduğundan şüphe etti. Erim'i konsere götüren Kaya, su içtiği bardaktan örnek aldırtarak babalık testi yaptırdı. Kaya'nın DNA testi yaptırdığını öğrenen Ender ise şoka girdi. Ancak DNA testinde Erim'in Kaya'nın oğlu olmadığı ortaya çıktı. Ender'in yıllar önce doğum yaptığı anları hatırladığı sahne ise kafaları karıştırdı. Ender'in doğumun hemen ardından erkek bebeğini başka bir aileye verilmek üzere hemşireye vermesi dikkat çekti. Ender'in gözyaşlarıyla hatırladığı anısından sonra 'Kaya ve Ender'in başka bir çocukları mı var?' sorusu akıllara geldi.

Yasak Elma finalinde bir türlü kavuşamayan aşıklar Zeynep ve Alihan ise mutlu sona ulaştı. Zeynep ve Alihan görkemli bir düğünle evlendi.

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