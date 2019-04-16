Bursa ustasından para alamayınca döner bıçağıyla saldırdı

Olay akşam saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesinde meydana geldi. İnşaat işçisi olan Onur Y., birlikte çalıştığı ustası Necmettin Ö.'den (65) parasını almak için evinin önüne geldi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönünce Necmettin Ö.'nün oğlu Vedat Ö.'de (41) kavgaya dahil oldu. Bunun üzerine aracından döner bıçağı ve pala alan Onur Y., Necmettin Ö., Vedat Ö. ve kavgayı ayırmaya çalışan komşuları Muğdat Ş.'yi (49) yaraladı.

Olayın ardından toplanan yaklaşık 50 kişilik mahalle sakinleri Onur Y.'ye saldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığa müdahale etti. Polis ekipleri Onur Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya başladı.