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Kedi ve farenin dostluğu görenleri hayrete düşürdü

BURSA'da kedi ve farenin dostluğunu görenler gözlerine inanamıyor. Beraber aynı kaptan yemek yemesi ilginç görüntülere sahne olduğu kedi ve fareyi yan yana gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Demirören Haber Ajansı

İlginç olay merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki sokak hayvanlarını besleyen kafe işletmecisi Betül Tikbaş (24), dükkanının önüne gelen bir sokak kedisinin önüne tavuk koydu. Kedinin tavuğu yediği sıralarda yanına bir anda fare geldi. Bir süre kafenin önünde dolaşan fare daha sonra kedinin yanına giderek yemeğine ortak oldu. Kedi ve farenin birlikte yemek yemesi görenleri hayrete düşürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Betül Tikbaş, Dükkanın önüne mama bıraktığımız için bu civarda çok kedi oluyor ama bugün ilk defa bir fareyle karşılaştık. Önce gezinmeye başladı ama yaralıydı. O yüzden biraz yavaş yürüyordu. İnsanlardan kaçmıyordu. Buralarda gezindi. Kedi önce fareden korktu ve kaçmaya başladı. Kedinin yemesi için koydukları tavuk vardı. Beraber onu yemeye başladılar. Bir süre sonra tekrar fare kedinin ayağını kemirdi. Daha sonra kardeş kardeş yediler yemeklerini. Birçok insan toplandı. Hepsi videoya çekti ama hiç bir şekilde kaçmadılar dedi.

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