16 Nisan Türkiye Gündemi

Bakan Berat Albayrak'tan Trump ile ABD'de sürpriz görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Sürpriz görüşmede hangi konular ele alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim uyarısı! Sakin olun

Maltepe’de oyların yeniden sayımına yönelik alınan kararın partilileri tahrik etmek amacını taşıdığını belirten Kılıçdaroğlu partililerden “sakin” kalmalarını ve inançlarını korumalarını istediği belirtildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisine dikkat çeken Erdoğan talimatı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam kampında partililerle bir araya geldiği toplantıda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygıda kusur etmeyin" talimatı verdi.

Hulusi Akar yeni projenin müjdesini verdi!

Hulusi Akar, "Ayyıldız Projemiz var. Öyle bir bina yaptık Pentagona rakip olacak.'' dedi. Akar, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili "S-400'ün görevi muhtemelen Ankara ve İstanbul'un savunması olacak" dedi.

Ahmet Türk, mazbatasını aldı ve bir söz vererek göreve başladı!

Mazbatasını alarak göreve başlayan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan "İran" açıklaması: Zarif, yarın ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.