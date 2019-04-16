GÜNCEL

İran’daki sel Irak'a taştı, bin aile tahliye edildi

İRAN’ın doğusunu esir alan sel suları Irak’ın Meysan kentinde nehirlerin taşmasına neden olunca bölgedeki bin aile tahliye edildi.

İhlas Haber Ajansı

İran’ın doğusunu esir alan sel suları, Irak’ın Meysan ilindeki nehirlerin taşmasına sebep oldu. Sel suları binden fazla ailenin evini terk etmesine sebep olurken, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi selden zarar görenlere tazminat ödeneceğini açıkladı.

Meysan İl Meclisi tarafından yapılan açıklamada, bin 400 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 400 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirildi. 

Bölgeye intikal eden acil durum ekipleri, evlerini terk etmek zorunda kalanlara yardım ulaştırdı. Irak İçişleri Bakanlığı da selden etkilenen ailelere tazminat ödeneceğini doğruladı. 

Son 30 yılın en yağışlı kış mevsimini geçiren Irak'ta yoğun yağış sonucu birçok baraj uzun yıllar sonra taşma seviyesine gelmiş ve kapakları zorunlu olarak açılmıştı. Hükûmet, 1 Nisan'da sel riskine karşı Dicle Nehri'nin geçtiği Bağdat, Diyala, Musul ve Vasit vilayeti sakinlerini uyarmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yerli tank Kaplan ilk siparişini o ülkeden aldı! İşte ihale sözleşmesinin bedeli
Yerli tank Kaplan ilk siparişini o ülkeden aldı! İşte ihale sözleşmesinin bedeli
YSK kararı emsal olacak 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek
YSK kararı emsal olacak 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek
Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturdu! Bayi açıklama yaptı
Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturdu! Bayi açıklama yaptı
Niğde’de 1300 kişi kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurdu!
Niğde’de 1300 kişi kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurdu!
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerelde uygulayacak ilk il Gaziantep
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerelde uygulayacak ilk il Gaziantep
Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara darbe
Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara darbe
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bilecik'te 3 kişinin yaralandığı olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
Bilecik'te 3 kişinin yaralandığı olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yükü kendisinden ağır çocuğun yaşam mücadelesi
Yükü kendisinden ağır çocuğun yaşam mücadelesi
jandarma uzman erbaş sonucu 2019 mülakat ne zaman?
jandarma uzman erbaş sonucu 2019 mülakat ne zaman?
Ekrem İmamoğlu'na yumruk sıktıran çocuk
Ekrem İmamoğlu'na yumruk sıktıran çocuk
Aracındaki arıza 'boa yılanı' çıktı
Aracındaki arıza 'boa yılanı' çıktı
Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı
Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı
Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı! O anlar kamerada
Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı! O anlar kamerada
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma nasıl, dilekçe örneği
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma nasıl, dilekçe örneği