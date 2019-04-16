SON DAKİKA
AK Parti İstanbul seçim sonuçlarının iptali için 15:30'da YSK'ya başvurdu! İstanbul'da seçimler yenilecek mi? Haberin devamı.
GÜNCEL

Yükü kendisinden ağır çocuğun yaşam mücadelesi

İzmir’de sokaklarda ekmek parasını omuzlarında kendinden daha ağır yük taşıyarak kazanan bir çocuğun, kilosundan fazla olan el arabasını kaldıramayarak dakikalarca mücadele etmesi vatandaş kamerasını yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Küçük çocuk, pes etmeyerek dakikalarca verdiği mücadele ve azmiyle örnek oldu. Çöplerden geri dönüşümde kullanılabilecek atıkları toplayarak aile bütçesine katkı koymaya çalışan 11-12 yaşlarındaki bir çocuk, İzmir sokaklarında hayat mücadelesi vermesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kilosundan fazla olunca kaldıramadı

O görüntülerde, topladığı atık ve kağıtları iki tekerlekli el arabasına tıka basa dolduran çocuğun, uzun süre arabayı kaldıramaması dikkat çekti. Zorlukla çektiği arabayı kaldıramayınca tüm gücüyle yüklenen çocuğu, kilosundan fazla olan el arabası havaya kaldırdı.

Pes etmeyen çocuk en sonunda hızlıca yüklenerek el arabasını kaldırmayı başardı. Akranları okula gidip sokakta oyun oynarken İzmirli çocuk, yaşam mücadelesinde azmiyle örnek oldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
YSK haberi ile Dolar/TL aniden fırladı 3 dakikada şaşırtan bir artış oldu
YSK haberi ile Dolar/TL aniden fırladı 3 dakikada şaşırtan bir artış oldu
'Bırak beni oyuna gireyim' diyerek ağladı
'Bırak beni oyuna gireyim' diyerek ağladı
AK Parti İstanbul seçim sonuçlarının iptali için YSK'ya başvurdu
AK Parti İstanbul seçim sonuçlarının iptali için YSK'ya başvurdu
Emniyetten çok ses getiren seçim belgelerine ilişkin açıklama
Emniyetten çok ses getiren seçim belgelerine ilişkin açıklama
Gaziantep'te bahar şenlikleri başladı
Gaziantep'te bahar şenlikleri başladı
'Her şey güzel olacak abi' diyen çocuk Ekrem İmamoğlu'na yumruk sıktırdı
'Her şey güzel olacak abi' diyen çocuk Ekrem İmamoğlu'na yumruk sıktırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu'na yumruk sıktıran çocuk
Ekrem İmamoğlu'na yumruk sıktıran çocuk
Aracındaki arıza 'boa yılanı' çıktı
Aracındaki arıza 'boa yılanı' çıktı
Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ilk oruç hangi gün?
Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ilk oruç hangi gün?
Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı! O anlar kamerada
Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı! O anlar kamerada
YSK'dan flaş mazbata kararı! Seçimlerin yenileneceği yerlerde mazbatalar iptal edilecek
YSK'dan flaş mazbata kararı! Seçimlerin yenileneceği yerlerde mazbatalar iptal edilecek
23 Nisan ertesi gün tatil mi 2019 24 Nisan tatil bilgisi
23 Nisan ertesi gün tatil mi 2019 24 Nisan tatil bilgisi
Saadet Partisi'den yeni bina için bağış kampanyası
Saadet Partisi'den yeni bina için bağış kampanyası
Konut Fiyat Endeksi şubatta arttı
Konut Fiyat Endeksi şubatta arttı