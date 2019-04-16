Seyir halinde alev alan motosikletten aileyi polis ekipleri kurtardı

Hindistan'ın Pradesh eyaletinde bir otoyolda motosikletle ilerleyen üç kişilik ailenin motosikleti aniden alev aldı.

Bir süre alevi farketmeyen aile Polis ekiplerinin motorun yandığını bildirmesiyle motosikletten indiler.

Olası bir faciadan kıl payı kurtuldular. O anlar polis ekipleri tarafından böyle kayda alındı.