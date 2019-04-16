DÜNYA

Seyir halinde alev alan motosikletten aileyi polis ekipleri kurtardı

HİNDİSTAN'ın Pradesh eyaletinde bir otoyolda motosikletle ilerleyen üç kişilik aile motosikletin alev almasıyla felaketin eşiğinden döndü.

Hindistan'ın Pradesh eyaletinde bir otoyolda motosikletle ilerleyen üç kişilik ailenin motosikleti aniden alev aldı.

Bir süre alevi farketmeyen aile  Polis ekiplerinin motorun yandığını bildirmesiyle motosikletten indiler.

Olası bir faciadan kıl payı kurtuldular. O anlar polis ekipleri tarafından böyle kayda alındı.

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