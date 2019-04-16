DÜNYA

Aracındaki arıza 'boa yılanı' çıktı

Kolombiya’da bir adam, otomobilinin motorundan ses geldiği gerekçesiyle tamirhaneye götürdü. Tamirhaneye götürülen otomobilin motor bölümünden boa yılanı çıktı.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da meydana gelen olayda, bir adam otomobilinin motorundan ses geldiği gerekçesiyle aracını tamirhaneye götürdü. Tamirhanede yapılan incelemede motorun içinde bir boa yılanı olduğu anlaşıldı. Tamirhane çalışanları Çevre Polis Teşkilatı’na haber verdi. Yılanın çıkarılma anları tamirhane çalışanlarının kameralarına yansıdı.

Motordan Çıkmaya Çalıştılar

Görüntülerde, 2 çevre polis memurunun, aracın motor bölümünde bulunan boa yılanını çıkarmaya çalıştıkları görüldü. Yılanın zarar verilmeden çıkarıldığı ve doğal yaşam bölgesine geri götürüleceği belirtildi.

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