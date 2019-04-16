GÜNCEL

Bilecik'te 3 kişinin yaralandığı olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

BİLECİK'te alacak verecek anlaşmazlığı sebebi ile çıktığı belirtilen ve 3 kişinin yaralandığı olay sonrası yaşananlar bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te hayvancılık yapan Ekrem A., daha önceden hayvan verdiği, ancak parasını alamadığı Erhan T. ile merkez Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak üzerindeki bir çay ocağının önünde karşılaştılar. Ekrem A. aracından aldığı pompalı tüfekle Erhan T. ayaklarına ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, çevrede bulunan M.Ö. ve Ç.B.'nin çeşitli yerlerine isabet etti. Bu yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir otele sığındı 

Erhan T. ise saldırının ardından seke seke kaçarak, çevredeki bir otelin resepsiyon kısmına sığındı. 112 Acil Servis ekiplerince resepsiyonda yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Erhan T., ambulansa taşınırken yüzünü montu ile örtmesi gözlerden kaçmadı. Saldırgan Ekrem A. ise; geldiği aracıyla Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. 

Olay sonrası güvenlik kameralarına yansıdı 

Yaşanan olay sonrası bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde pompalı tüfekten çıkan saçmanın sekmesiyle seken yaralanan bir şahsın gelmesi, bir köpeğin silah sesinden kaçması yer alıyor. Sonrasında ayağından vurulan Erhan T. ve seken saçmadan yaralanan şahsın kaçmaları, Erhan T.'nin otele sığınması görünüyor. Diğer bir açıda ise; Ekrem A.'nin elindeki pompalı tüfekle kaçan Erhan T.'nin arkasından biraz ilerlemesi görülüyor

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yerli tank Kaplan ilk siparişini o ülkeden aldı! İşte ihale sözleşmesinin bedeli
Yerli tank Kaplan ilk siparişini o ülkeden aldı! İşte ihale sözleşmesinin bedeli
YSK kararı emsal olacak 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek
YSK kararı emsal olacak 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek
Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturdu! Bayi açıklama yaptı
Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturdu! Bayi açıklama yaptı
Niğde’de 1300 kişi kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurdu!
Niğde’de 1300 kişi kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurdu!
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerelde uygulayacak ilk il Gaziantep
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerelde uygulayacak ilk il Gaziantep
Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara darbe
Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara darbe
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yükü kendisinden ağır çocuğun yaşam mücadelesi
Yükü kendisinden ağır çocuğun yaşam mücadelesi
Ekrem İmamoğlu'na yumruk sıktıran çocuk
Ekrem İmamoğlu'na yumruk sıktıran çocuk
jandarma uzman erbaş sonucu 2019 mülakat ne zaman?
jandarma uzman erbaş sonucu 2019 mülakat ne zaman?
Aracındaki arıza 'boa yılanı' çıktı
Aracındaki arıza 'boa yılanı' çıktı
Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı! O anlar kamerada
Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı! O anlar kamerada
Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı
Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı
YSK'dan flaş mazbata kararı! Seçimlerin yenileneceği yerlerde mazbatalar iptal edilecek
YSK'dan flaş mazbata kararı! Seçimlerin yenileneceği yerlerde mazbatalar iptal edilecek
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma nasıl, dilekçe örneği
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma nasıl, dilekçe örneği