16 Nisan Türkiye Gündemi yeni

AK Parti İstanbul seçim sonuçlarının iptali için YSK'ya başvurdu

İSTANBUL seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti harekete geçti. AK Parti, İstanbul seçimlerin iptali için tam 3 valiz belgeyle YSK'ya başvurdu. Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz çıkışta önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Notre Dame Katedrali yangına ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin "Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı." açıklamasında bulundu.

YSK kararı emsal olacak 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

YSK, kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirlediği 3 ilçede yeniden seçim kararı aldı. Buna göre, Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçelerinde 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidilecek.

Yerli tank Kaplan ilk siparişini o ülkeden aldı! İşte ihale sözleşmesinin bedeli

Endonezya Savunma Bakanı Ramisard Ryakuda, Türk-Endonezya ortak üretimi Harimau (Kaplan) için ilk siparişi verdi.

Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara darbe

Sosyal medya platformu Instagram, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin de aralarında yer aldığı İranlı üst düzey komutanların hesaplarını kapattı.

Notre Dame katedralinin yangın sonrası hali perişan zarar çok

FRANSA'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının bilançosu ortaya çıktı. Katedralin çatısının tamamı çöktüğü ve kulenin yıkıldığı açıklandı.