Esenyurt'ta korkutan yangın havadan görüntülendi

Yangın, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Tüm vatandaşların sokağa dökülmesine neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü. Bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Evde uyuyordum kalktım yanıyordu" dedi.