Otomobil, tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarların arasına daldı!

Yürekleri ağızlara getiren kazada şans eseri sadece bir kişi hafif yaralandı.Otomobilin taraftarların arasına girme anı cep telefon ile saniye saniye görüntülendi.

Olay Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi. UltraAslan taraftarlar ekibiyle birlikte Bucak Oğuzhan Mahallesinde bulunan bir kafeye giden taraftar grubu maçın hemen öncesinde sokak ortasında tezahürata başladı. O anda yoldan geçen bir araç, hatalı dönüş yapınca karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı.

Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle tezahürat yapan grubun arasına daldı. Yüreklerin ağızlara geldiği kazada araç Galatasaray taraftarı Havva Özcan' a diğer yanındaki arkadaşına çarparak durabildi. Kazada ölen olmazken Galatasaray taraftarı Havva Özcan hafif şekilde yaralandı. Havva Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı cep telefonları tarafından saniye saniye görüntülendi.