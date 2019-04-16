GÜNCEL

Otomobil, tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarların arasına daldı!

BUCAK'ta Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına otomobil girdi.

İhlas Haber Ajansı

Yürekleri ağızlara getiren kazada şans eseri sadece bir kişi hafif yaralandı.Otomobilin taraftarların arasına girme anı cep telefon ile saniye saniye görüntülendi. 

Olay Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi. UltraAslan taraftarlar ekibiyle birlikte Bucak Oğuzhan Mahallesinde bulunan bir kafeye giden taraftar grubu maçın hemen öncesinde sokak ortasında tezahürata başladı. O anda yoldan geçen bir araç, hatalı dönüş yapınca karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı.

Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle tezahürat yapan grubun arasına daldı. Yüreklerin ağızlara geldiği kazada araç Galatasaray taraftarı Havva Özcan' a diğer yanındaki arkadaşına çarparak durabildi. Kazada ölen olmazken Galatasaray taraftarı Havva Özcan hafif şekilde yaralandı. Havva Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı cep telefonları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da seçim tekrarlanırsa sonuç ne olur? Adil Gür açıkladı
İstanbul'da seçim tekrarlanırsa sonuç ne olur? Adil Gür açıkladı
Yerli tank Kaplan ilk siparişini o ülkeden aldı! İşte ihale sözleşmesinin bedeli
Yerli tank Kaplan ilk siparişini o ülkeden aldı! İşte ihale sözleşmesinin bedeli
İstanbul seçimleri yenilensin başvurusuna CHP'den ilk yanıt
İstanbul seçimleri yenilensin başvurusuna CHP'den ilk yanıt
Otomobil, tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarların arasına daldı! O anlar kamerada
Otomobil, tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarların arasına daldı! O anlar kamerada
Eşinden izinsiz ev kilidini değiştiren kocaya 1 yıl hapis istendi
Eşinden izinsiz ev kilidini değiştiren kocaya 1 yıl hapis istendi
YSK kararı emsal olacak 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek
YSK kararı emsal olacak 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
16 Nisan Türkiye Gündemi yeni
16 Nisan Türkiye Gündemi yeni
Bursa piyangoda en şanslı ilçe oldu 8 kuponu aynı kişi oynamış
Bursa piyangoda en şanslı ilçe oldu 8 kuponu aynı kişi oynamış
jandarma uzman erbaş sonucu 2019 mülakat ne zaman?
jandarma uzman erbaş sonucu 2019 mülakat ne zaman?
Esenyurt'ta korkutan yangın havadan görüntülendi
Esenyurt'ta korkutan yangın havadan görüntülendi
Yerli tank Kaplan'a ilk sipariş geldi! 135 milyon dolar...
Yerli tank Kaplan'a ilk sipariş geldi! 135 milyon dolar...
Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı
Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı
Niğde’de 1300 kişi kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurdu!
Niğde’de 1300 kişi kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurdu!
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma nasıl, dilekçe örneği
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma nasıl, dilekçe örneği