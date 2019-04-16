Müge Anlı'da Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen kim öldürüldü?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Köyünde Memur emeklisi 55 yaşındaki Metin Büyükşen ile 54 yaşındaki eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde kızları Büşra önünde canice öldürüldü. İnsanı dehşete düşüren cinayetten Büşra son anda kurtuldu. Büşra'nın verdiği bilgiler göre kar maskeli biri cinayeti işlemişti.

Müge Anlı dahil ekran başındakilere göre katilin Büşra'yı öldürmeme sebebi, Büşra'yı çok seven biri olmasından dolayı. Programa katılan aile ise dünürlerden şüpheleniyor. İddialara göre gelinlerine mehir olarak bundan 10 yıl önce 10 dönüm tarla 120 gram altın 500 metrekare arazi verildi. Gelinleri kayın pederi Metin Büyükşen'e arsaya ev yaptırmasını istedi. Ancak kayın peder Metin Büyükşen benim durumum yok diyerek 40 bin TL para ve bir arsa teklif ediyor gelinleri kabul etmiyor.



Dün canlı yayında ortaya çıkan mehir senedi de olayın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Olayı canlı yayında anlatan Anlı gelinin ve oğul Uğur'un elinden çıkan swap izine dikkat çekiyor. Uğur ve gelini Betül'ün verdiği çelişki ifadeler de gözlerden kaçmadı. Bütün bu bilgiler birde Büşra'nın öldürülmemesi eklenince Betül ve Uğur'un cinayet ile bir ilgisi var mı? sorusunu akıllara getirdi.