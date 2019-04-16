POLİTİKA

Yavuz: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali için itirazda bulunduk"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunduktan sonra açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz çıkışta basın mensuplarına bir açıklama yaptı. İşte Ali İhsan Yavuz'un o açıklamaları:

İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dilekçemizi ve tüm ekleri YSK'ya sunduk. Türkiye'de en hzılı bir şekilde sonuçları elde etmek ve bir sorun varsa farketmek üzerine bir sistem kurmuştu. Biz daha ilk günden maddi hataları düzelttik. Bunları farkettikçe düzelttik. Bir şüphe var ve biz bunu gideremedik. 

6 bin oy başka partilere yazılmış

İlçe seçim kurullarında sayılmayan oylar sayılsın talebimiz vardı. Üçüncü çalışmamız da tüm oyların sayılmasıydı. AK Parti'nin lehine olması gerekirken yaklaşık 6 bin oy AK Parti lehine yazılması gerekirken ya iptal edilmiş, ya kaydırılmış yada başka partinin hanesine yazılmış.

Fark 13 bin 900'e indi

Oyların yüzde 10'u sayılması sonrası fark 29 binden 13 bin 900'e indi. Tüm oylar sayılsaydı seçimler lehimize sonuçlanacaktı. Hataların yüzde 85'i AK Parti aleyhine yapılmış.

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