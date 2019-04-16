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Niğde’de 1300 kişi kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurdu!

NİĞDE’de bulantı-kusma ve ishal şikayetleriyle 3 gün içerisinde yaklaşık bin 300 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.

İhlas Haber Ajansı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Pazar gününden bu yana bulantı-kusma ve ishal şikayetlerinin artması üzerine Niğde Valiliği inceleme başlattı. 

Konuyla ilgili Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, “14.04.2019 Pazar gününden bu yana bulantı-kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle sağlık kurumlarımıza başvurularda bir artış olduğu gözlemlenmiştir.

Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup rutinde düzenli olarak yapılan içme suyu analiz sonuçlarında her herhangi bir soruna rastlanılmamakla birlikte, yaşanan vakalar üzerine güncel su numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir.

Güncel alınan su numunelerinin çıkan tahlil sonuçları netleşince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer taraftan sağlık kuruluşlarımızda hastalarımıza muayene ve tedavi sürecinde gerekli her türlü tedbir alınmış olup; içme sularında da tedbir amaçlı klorlama seviyesi artırılmıştır.

Mevcut durumun içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullar, yağış durumlarına bağlı olarak daha çok bulaştırıcılığı yüksek virüslerden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte vatandaşlarımızın Valiliğimizce yapılacak açıklamaların dışında çıkan haberlere itibar etmemesi ve koruyucu amaçlı el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir” denildi. 

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