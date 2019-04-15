MEDYA

Kuzgun 10. bölüm 2. fragmanı

Kuzgun dizisi 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzgun 10. yeni bölümüyle 17 Nisan 2019 Çarşamba akşamı Star'da olacak. Kuzgun'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzgun 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzgun'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Kuzgun 17 Nisan 2019 Çarşamba akşamı Star'da...

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Barış Arduç’un ‘Kuzgun’, Burcu Biricik’in de ‘Dila’ karakterlerini canlandırdığı Kuzgun’un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Maltepe'de sayımlar bugün bitebilir! YSK kararını verdi
Maltepe'de sayımlar bugün bitebilir! YSK kararını verdi
3 kişiyi bıçakladı! Mahalleli linç ediyordu
3 kişiyi bıçakladı! Mahalleli linç ediyordu
Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
Çavuşoğlu'ndan 'Notre Dame' mesajı
Çavuşoğlu'ndan 'Notre Dame' mesajı
Amerikalı danışmandan YPG açıklaması
Amerikalı danışmandan YPG açıklaması
Seçim vaadi diye binlerce civciv dağıttı
Seçim vaadi diye binlerce civciv dağıttı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diriliş Ertuğrul 144. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 144. bölüm 2. fragmanı
Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak yakalandı
Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak yakalandı
Kadın 58. bölüm 2. fragmanı
Kadın 58. bölüm 2. fragmanı
Notre Dame Katedrali kulesinin çökme anı
Notre Dame Katedrali kulesinin çökme anı
Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
Antalya'da 15'inci kez intihar teşebbüs eden kişi 3 saatte ikna edildi
Antalya'da 15'inci kez intihar teşebbüs eden kişi 3 saatte ikna edildi
İzmir biranda beyaza büründü! Kardan adam gibi doludan adam yaptılar
İzmir biranda beyaza büründü! Kardan adam gibi doludan adam yaptılar