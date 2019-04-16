YEREL

Taksitli fuhuş operasyonunda 15 tutuklama

BALIKESİR polisinin, pos makinesiyle müşterilere taksit yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlediği 'Son Durak' isimli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

BALIKESİR merkezli İzmir, Konya, Yalova ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda Kırgızistan, Ukrayna, Rusya ve Özbekistan ile Türk vatandaşlarının arasında bulunduğu 13 kadın ve 42 şüpheli yakalandı. Ahlak Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan şüphelilerden 33 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan 33 kişiden 15'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kadınları fuhuş amaçlı pazarlayan kişilerin sosyal medya üzerinden müşterilere kadınların fotoğraflarını gönderdiği ve seçilen kadın üzerine fiyat anlaşması yaparak post makinesiyle taksit yaptığı tespit edildi. Operasyonda kadınların üzerinden pos makinesi, 25 adet cep telefonu, 3 bin 900 dolar, 4 bin 925 Türk lirası, 870 somu (Kırgızistan parası) ve çok sayıda cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, gerçekleşen operasyon ve tutuklamalar sonrası telsizden anons geçerek Asayiş Şube Müdürü Ömür Ali Çelik ve emeği geçen tüm personeli kutladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara Büyükşehir'de "gizli oda" bilmecesi
Ankara Büyükşehir'de "gizli oda" bilmecesi
Macron, Notre Dame'ın yeniden inşası için tarih verdi
Macron, Notre Dame'ın yeniden inşası için tarih verdi
Darbeci Sisi'nin görevde kalmasının yolu açıldı
Darbeci Sisi'nin görevde kalmasının yolu açıldı
Taksitli fuhuş operasyonunda 15 tutuklama
Taksitli fuhuş operasyonunda 15 tutuklama
Modifiye egzoza 345 bin 960 lira ceza
Modifiye egzoza 345 bin 960 lira ceza
Maltepe sayımlarında AK Parti'den yeni itiraz
Maltepe sayımlarında AK Parti'den yeni itiraz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AK Partili Abdullah Güler itiraz sürecini anlattı
AK Partili Abdullah Güler itiraz sürecini anlattı
Sivas'ta 700 bin liralık akılalmaz dolandırıcılık!
Sivas'ta 700 bin liralık akılalmaz dolandırıcılık!
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Giresun'da engelli kıza cinsel saldırı davasında beraat kararı
Giresun'da engelli kıza cinsel saldırı davasında beraat kararı
Kuzgun 10. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 10. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 66. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 66. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 144. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 144. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 29. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 29. bölüm 2. fragmanı