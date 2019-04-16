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Sivas'ta 700 bin liralık akılalmaz dolandırıcılık!

SİVAS'ta define bulma, cin çıkarma, sıkıntıları giderme, şifa verme bahanesiyle 6 kişiyi toplam 700 bin lira dolandıran 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SİVAS Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son günlerde artan dolandırıcılık iddiaları üzerine harekete geçti.

Polis, vatandaşların dini duygularını istismar eden ve ulaştıkları kişileri define bulma, cin çıkarma, sıkıntılarını giderme, şifa verme gibi çeşitli vaatlerde bulunarak kandıran şüphelileri tespit etti.

Bu yöntemle 6 kişinin 700 bin lirasını dolandırdıkları belirlenen 'Artin' kod adlı Ş.T. (50) ile mağdur kişileri ona yönlendiren A.A. (58) yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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