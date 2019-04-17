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Kahramanmaraş'ta foseptik çukuru kuzenlerin mezarı oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta su dolu fosseptik çukuruna düşen Musa Cantürk (12) ve Ahmet Dağ (11) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Döngele Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Cantürk ve Ahmet Dağ, yakınlarındaki inşaat çevresinde oyun oynarken 3 metre derinliğindeki su dolu fosseptik çukuruna düştü. Olayı gören mahalle sakinleri çocukları çukurdan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Dağ'ın öldüğünü belirlerdi. Musa Cantürk ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Kahramanmaraş'ta su dolu fosseptik çukurunda boğularak ölen çocuklardan Ahmet Dağ'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na getirildi. Bu sırada çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

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