DÜNYA

Şili'de küçük uçak evlerin üzerine düştü 6 ölü

Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer kazanın, başkent Santiago'nun bin kilometre güneyinde Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınında meydana geldiğini bildirdi.

Puerto Montt Belediye Başkanı Harry Jurgensen, kalkıştan kısa süre sonra bir evin çatısı üzerine düşen uçakta pilot dahil 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. W Radio'nun aktardığına göre 50 yaşlarında bir kadının, uçaktan kopan bir parçanın çarpması sonucu yaralandığı bildirildi.

Uçağın çarpması sonucu binanın alev aldığı ifade edildi.

Yerel basında kazanın görüntülerine yer verilirken uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair net bir bilgi yok, bazı kaynaklar uçakta 6 kişinin bulunduğunu aktarırken bazı kaynaklara göre de 8 kişiydi.

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