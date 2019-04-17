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Doğu Ekspresi’nin Erzincan’ın İliç ilçesinden geçişi görüntüleri 15 milyon kişi izledi

Erzincan’ın İliç ilçesinden Doğu Ekspresi geçişi sırasında çekilen ve sosyal medyanın en çok paylaşılanı olan bu görüntüyü Türkiye’de 15 milyon kişi izledi.

Erzincan’ın Türkiye’de doğa sporlarının başkenti olduğunu ve İliç ilçesinden Doğu Ekspresin geçişi sırasında çekilen ve sosyal medyanın en çok paylaşılanı olan o görüntüyü Türkiye’de 15 milyon kişinin izlediğini kaydeden Vali Ali Arslantaş, “9 Şubatta Turizm Bakanımızı ilimizde ağırlayarak yeni bir turizm atağına kalkmaya karar verdik. Erzincan’ın tüm dinamiklerini bir araya getirerek, Erzincan’ın ortak paydasında buluşarak hep birlikte bir hareket başlattık. Buradan Doğu Ekspresi'yle istasyona kadar gittik. Yolda Kemah’a, İliç’e uğradık. Erzincan’da yapılabilecek tüm doğa sporlarını güzergah boyunca bizzat tespit ettik. Doğa sporu yapan bu spora ilgi duyan, hem federasyon tarafı hem kulüpler, Türkiye genelindeki temsilcilerini de ilimizde ağırladık. Erzincan’ın doğa sporlarının başkenti olduğunu bir kez daha Türkiye’nin gündemine taşıdık. Sadece 1 dakikalık bir tren görüntüsü İliç’ten boğaza girerkenki tren görüntüsü 15 milyon kişi tarafından bütün Türkiye’de izlendi. Çok olumlu geri dönüşleri oldu.

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