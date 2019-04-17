17 Nisan Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belarus ile ticarette hedef 1,5 milyar dolar

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık bir hedefin bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir" dedi.

AK Parti'den İstanbul için mazbata itirazı

AK Parti İl Başkanı Şenocak, İl Seçim Kurulu'na YSK'nin vereceği karara kadar İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesi talebiyle başvurduklarını bildirdi.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Kumpasla karşı karşıyayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, AK Parti'nin YSK'ya yaptığı olağanüstü itirazla ilgili, "Bu suistimale dur diyecek olan milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek olan artık Yüksek Seçim Kurulu'dur" dedi

"Organize usulsüzlük" iddiasına Süleyman Soylu'dan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Organize usulsüzlük" iddiasına ilişkin "Türkiye'deki seçim sistemi üzerinde bir tartışma yapmak abesle iştigaldir. Çünkü Türkiye'deki seçim sistemi bugün dünyadaki hiçbir yerde olmadığı kadar sağlamdır. Sistemde bir problem yok." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Shanahan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’de sürdürdüğü temaslar çerçevesinde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile görüştü.

Bayraktar SİHA ilk test uçuşunu yaptı

BAYKAR makine tarafından yapılan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.