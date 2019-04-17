MEDYA

Haber Global canlı yayınında mazbata tartışması

Haber Global canlı yayınında "Neden?" programının konukları arasında sert bir tartışma yaşandı, sunucu reklama gitti.

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraksa da sonuçların henüz netleşmemesi nedeniyle tartışmalar henüz bitmedi.

17 gündür devam eden süreç, televizyon programlarına da yansıdı.

Öyle ki; Haber Global'de ekrana gelen "Neden?" programının konukları arasında sert bir tartışma yaşandı.

Feyza Altun ile Cavit Tatlı arasındaki tartışmayı engelleyemeyen sunucu, reklama gitmek zorunda kaldı. Cavit Tatlı, Feyza Altun'u kendisine kaş göz işaretleri yapmaması konusunda uyardı. Altun ise Cavit Tatlı'nın, kendisine parmak sallamaması gerektiğini söyledi.

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