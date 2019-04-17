POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir araya geldi!

Turgut Özal'ı anma töreninde karşılaşan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı. Tokalaşma sonrası Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım ile görüşmesine ilişkin İmamoğlu, "Yürüdüğünü görünce arabadan indim yanına gittim ve elini sıktım. Biraz daha duraksasaydı kucaklardım" dedi.

8'inci Cumhurbaşkanı Özal için Anıt Mezar'da düzenlenen törene katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ayrılırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mezara geldi. Bu sırada vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'ı gören İmamoğlu yanına gitti. İmamoğlu ile Binali Yıldırım tokalaştı.

Binali Yıldırım ile tokalaşmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Yürüdüğünü görünce arabadan indim yanına gittim ve elini sıktım. Biraz daha duraksasaydı kucaklardım. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben zaman dilimini öğrenmeye çalıştım, geldim dua ettim. Bir yere giderken de Sayın Yıldırım, Sayın Cumhurbaşkanı olacakmış orada olacakmış diye düşünmem, hiç umursamam" ifadesini kullandı.

Maltepe'deki oy sayım sürecine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Sürecin yasal işleyişi belli, İstanbul'un sayım tutanağı hazırlanacak. Hazırlandığı anda mazbatanın bir anlamı kalmıyor. Nikah kıyıldı, nikah defteri mazbata. O birleştirme tutanağıdır. Tutanak tutulduğu an biz görevimizi almışızdır." dedi.

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