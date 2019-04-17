Diyarbakır belediyesindeki makam banyosu olay oldu

Mızraklı'nın talan ve israfın göstergesi olarak nitelediği odada birçok değişiklik yapıldığı belirtiliyor.

Videoda Atilla'nın kendisine özel bir banyo yaptırdığı anlaşılıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görev alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı yerine kayyım olarak Cumali Atilla atanmıştı.

31 Mart yerel seçiminde HDP'li Mızraklı yüzde 62.93 oy almıştı. AKP'nin adayı Atilla ise yüzde 30.99 oy alarak seçimini kaybetmişti.