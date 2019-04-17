POLİTİKA

Ali İhsan Yavuz "Bizim de kusurumuz vardı"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yavuz "Bizim de kusurumuz vardı. Ama ortada bizim de farkedemeyeceğimiz bir takım kanunsuzluklar yapıldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimlerindeki itiraz süreçleriyle ilgili kritik açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "Bizim de kusurumuz vardı. Ama ortada bizim de farkedemeyeceğimiz bir takım kanunsuzluklar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yavuz’un açıklamalarından satır başları:

Rakamlar havada uçuştu. Herkes farklı rakamlar ortaya koymaya başladı. YSK’nın rakamları da vardı. O gece Ekrem İmamoğlu önde görünüyordu. 27-28 binli rakamları telaffuz ediyordu.

'Bizim de bir parça kusurumuz vardı ama...'

O sisteme veri gelmeye devam ediyordu. Az sonra ortaya koyacağız, maddi hatalar yapılmış. Onun için YSK’nın verileri çok ham veri ve o maddi hataları ve rakam oynatmalarını içermeyen bir veriydi. Bizim de bir parça kusurumuz vardı. Ortada kanunun dışına çıkan seçim günü fark edemeyeceğimiz bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP seçimler dolayısı ile AK Partililer hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP seçimler dolayısı ile AK Partililer hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı müjdesi konuya ilişkin ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı müjdesi konuya ilişkin ilk kez konuştu
Gülse Birsel kararını verdi!
Gülse Birsel kararını verdi!
Notre Dame Katedrali 3 boyutlu kopyasıyla yeniden inşa edilebilir
Notre Dame Katedrali 3 boyutlu kopyasıyla yeniden inşa edilebilir
ABD Golan Tepelerini İsrail topraklarına kattı
ABD Golan Tepelerini İsrail topraklarına kattı
Fatih Terim onay verdi! Garry Rodrigues geri dönüyor
Fatih Terim onay verdi! Garry Rodrigues geri dönüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nisan ayında Erzurum’a kar süprizi
Nisan ayında Erzurum’a kar süprizi
PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı
PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü kapalı mı olacak?
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü kapalı mı olacak?
AK Partili’li Altunışık Yavaş’ı ‘tek adam olmakla’ suçladı
AK Partili’li Altunışık Yavaş’ı ‘tek adam olmakla’ suçladı
Kedi ile tavşanın dostluğu görenleri şaşırtıyor
Kedi ile tavşanın dostluğu görenleri şaşırtıyor
Uzman erbaş mülakat sınavı konular neler kimler girecek?
Uzman erbaş mülakat sınavı konular neler kimler girecek?
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir araya geldi!
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir araya geldi!
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?