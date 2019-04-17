İstanbul seçimlerindeki itiraz süreçleriyle ilgili kritik açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "Bizim de kusurumuz vardı. Ama ortada bizim de farkedemeyeceğimiz bir takım kanunsuzluklar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yavuz’un açıklamalarından satır başları:

Rakamlar havada uçuştu. Herkes farklı rakamlar ortaya koymaya başladı. YSK’nın rakamları da vardı. O gece Ekrem İmamoğlu önde görünüyordu. 27-28 binli rakamları telaffuz ediyordu.

'Bizim de bir parça kusurumuz vardı ama...'

O sisteme veri gelmeye devam ediyordu. Az sonra ortaya koyacağız, maddi hatalar yapılmış. Onun için YSK’nın verileri çok ham veri ve o maddi hataları ve rakam oynatmalarını içermeyen bir veriydi. Bizim de bir parça kusurumuz vardı. Ortada kanunun dışına çıkan seçim günü fark edemeyeceğimiz bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz.