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AK Partili’li Altunışık Yavaş’ı ‘tek adam olmakla’ suçladı

Ankara'da Mansur Yavaş'ın belediye bünyesindeki şirketlere yönetici atama, bütçelerini belirlemek yetkisini elinden almak için verilen ve Yavaş'ın 'yasama yürütmenin yetkisine el koyamaz' gerekçesiyle reddettiği önergeyle ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, Mansur Yavaş'ı 'tek adam olmakla' suçladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş’ın yetkilerini elinden alıp Belediye Meclisi’ne veren önergenin reddedilmesinden sonra FOX TV’ye açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, Mansur Yavaş’a suçlamalarda bulundu. Altunışık, ‘Mansur Bey tek adam gibi, ben reddediyorum diyor. Bu Belediye Meclisini ortadan kaldıran hukuksuz bir gasptır. Belediye Meclisini belediye başkanı lağvetmiştir. Bu tek adamlığa gider. Nazi Almanyası gibi bir hayal bu. Belediye meclisine sorması gerekiyordu. Hlerkes konuşmasını yapar, oylanır oylandıktan sonra bu kabul veya reddolur.” diye konuştu.

Ankara’da Mansur Yavaş’ın mazbatasını alıp göreve başlamasından sonra belediye meclisinde arbedeye yol açan bir önerge tartışması yaşanmıştı. AK Parti ve MHP belediyeye bağlı 15 şirketin yönetiminde 5 AK Parti’li 1 MHP’li 2 CHP ve 1 İYİ Partili 9 meclis üyesinin olmasını istemişti. Bu önerge Mansur Yavaş tarafından reddedilmişti. CHP’ye göre AK Pparti geçmiş yıllara ait mali tabloların ortaya çıkmamasını istiyor.

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