Notre Dame Katedrali 3 boyutlu yeniden inşa edilebilir

ABD'de yayın yapan The Atlantic'in haberine göre, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Notre Dame Katedrali, sanat tarihi uzmanı Dr. Andrew Tallon'un 2010 yılında katedralle ilgili yaptığı ve 1 milyar veri noktasından oluşan dijital modelleme çalışması sayesinde birebir olarak restore edilebilecek.

Orta Çağ yapılarını lazer tarama teknolojisiyle üç boyutlu şekilde modelleyen Tallon, 2010 yılında Notre Dame Katedrali'nin içindeki ve dışındaki detayları 50 farklı açıdan lazer teknolojisiyle taradı.

Tallon, 5 gün süren tarama çalışmasına ek olarak, üç boyutlu formunu oluşturma amacıyla katedralin yüksek çözünürlüklü panoramik fotoğraflarını çekti.

Uzmanlar, Tallon'un çalışmasının Notre Dame Katedrali'nin en ince detayına kadar restore edilmesine imkan sağlayacağını savunuyor.

Ne olmuştu?

Katedralde çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.