Bursa dünyanın her yerinden turist ağırlayacak

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ, bu sezonun yükünü fazlasıyla aldı. Yerli ve yabancı turistler kar seviyesinin 150 santimetrenin altına düşmediği Uludağ’a akın etti. Otellerde boş yatak kalmazken, günü birlikçiler de sezon boyunca zirvenin keyfini çıkardı. Kayak pistleri hem profesyonel hem de acemi kayakçılarla dolup taşarken, trafik yoğunluğuna jandarma ekipleri müdahale etti. Teleferik ya da karayoluyla ulaşımın sağlandığı Uludağ, son yılların en gözde sezonunu geride bıraktı.

Bursa için Uludağ’daki kış sezonun verimli geçtiğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, “Verilere baktığımızda 100 bin kişinin konakladığını, ortalama 250 bin kişinin de gecelediğini görüyoruz. Artık bu sezonu geride bıraktık. 2019 sezonuna Bursa olarak daha umutlu bakıyoruz. Çünkü alan başkanlığı sistemi geliştirildi. Her şey derli toplu tek merkezden yönetilecek. Bizlerin işi daha da kolaylaşacak. Pazarlama faaliyetlerinin daha verimli olacağını düşünüyoruz” dedi.

rist getirmek için çalışmalarımız hız kazandı. Türkiye’ye en çok döviz getiren ticari temsilcilerimizi davet ettik. Onun haricinde Balkan ülkelerinden 2019 yılında büyük beklentimiz var. 5 farklı Balkan ülkesinden ticari ve turizm ateşeliklerimizin belirlediği 85 yabancı seyahat acentasını 3 gün boyunca Bursa’da ağırladık. 2018 yılında 4 bin civarında Balkan ülkelerinden gelen turist sayımızı, 2019 yılında 10 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii bu sayıyı her geçen sene arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



