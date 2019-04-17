POLİTİKA

AK Partili Akbaşoğlu: Asgari ücretli günde üç öğün simit yerse 1120 lira cebine kalır

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu çay simit hesaplamasıyla şaşkına çevirdi. Akbaşoğlu, asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay- simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini söyledi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun seçim sürecinde yaptığı çay simit hesabı sosyal medyanın diline düştü. Akbaşoğlu yaptığı bir konuşmada 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay- simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalıyor diyor.

Çankırı’da bir bardak çayın 1 TL, simit fiyatının da 1 TL olduğunu belirten AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması şöyle:

 “5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlinin maaşı ne kadar, iki bin yirmi lira. Koyduk kenara.

1 çay, 1 simit 2 lira. 5 kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar, 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira. Ne yapar? Demek ki 1120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi daha mı kötü? Soruyorum matematik yaptık muhterem, şöyle kalk bakayım ayağa.”

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP seçimler dolayısı ile AK Partililer hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP seçimler dolayısı ile AK Partililer hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı müjdesi konuya ilişkin ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı müjdesi konuya ilişkin ilk kez konuştu
Gülse Birsel kararını verdi!
Gülse Birsel kararını verdi!
Notre Dame Katedrali 3 boyutlu kopyasıyla yeniden inşa edilebilir
Notre Dame Katedrali 3 boyutlu kopyasıyla yeniden inşa edilebilir
ABD Golan Tepelerini İsrail topraklarına kattı
ABD Golan Tepelerini İsrail topraklarına kattı
Fatih Terim onay verdi! Garry Rodrigues geri dönüyor
Fatih Terim onay verdi! Garry Rodrigues geri dönüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa dünyanın her yerinden turist ağırlayacak
Bursa dünyanın her yerinden turist ağırlayacak
Emre Belözoğlu "Tek bir hedefim var o da Başakşehir'le şampiyonluk"
Emre Belözoğlu "Tek bir hedefim var o da Başakşehir'le şampiyonluk"
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü kapalı mı olacak?
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü kapalı mı olacak?
Ali İhsan Yavuz "Bizim de kusurumuz vardı"
Ali İhsan Yavuz "Bizim de kusurumuz vardı"
Nisan ayında Erzurum’a kar süprizi
Nisan ayında Erzurum’a kar süprizi
Uzman erbaş mülakat sınavı konular neler kimler girecek?
Uzman erbaş mülakat sınavı konular neler kimler girecek?
PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı
PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?