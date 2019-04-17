AK Partili Akbaşoğlu: Asgari ücretli günde üç öğün simit yerse 1120 lira cebine kalır

Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun seçim sürecinde yaptığı çay simit hesabı sosyal medyanın diline düştü. Akbaşoğlu yaptığı bir konuşmada 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay- simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalıyor diyor.

Çankırı’da bir bardak çayın 1 TL, simit fiyatının da 1 TL olduğunu belirten AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması şöyle:

“5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlinin maaşı ne kadar, iki bin yirmi lira. Koyduk kenara.

1 çay, 1 simit 2 lira. 5 kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar, 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira. Ne yapar? Demek ki 1120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi daha mı kötü? Soruyorum matematik yaptık muhterem, şöyle kalk bakayım ayağa.”