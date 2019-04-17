Köprü’de intihar girişiminde bulunan şahıs polis tarafından ikna edildi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir kişi intihar teşebbüsünden bulundu. Silahlı olduğu öğrenilen şahsı görenler durumu polise bildirdi. Öte yandan köprüye özel harekat polislerinin de geldiği gözlendi. Polis ekipleri, ikna çabaları sonrasında şahsı ikna etti. Şahıs, polisler tarafından gözaltına alınırken köprüde intihar teşebbüsünden dolayı trafik yoğunluğu oluştu