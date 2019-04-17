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POLİTİKA

Mustafa Destici'den İstanbul'daki seçim tartışmalarına dikkat çeken yorum

BBP Lideri Destici, "AK Parti, hakkını, kanunda olan bir şeyi kullanıyor. Kanun, bütün adaylara ya da partilere belli şartlar oluştuğunda itiraz hakkı veriyor." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "AK Parti, hakkını, kanunda olan bir şeyi kullanıyor. Kanun, bütün adaylara ya da partilere belli şartlar oluştuğunda itiraz hakkı veriyor." dedi.

"AK Parti hakkını kullanıyor"

Destici, AK Parti'nin İstabul seçimlerine ilişkin YSK'ye yaptığı olağanüstü itiraz sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu; "AK Parti, hakkını, kanunda olan bir şeyi kullanıyor. Kanun, bütün adaylara yada partilere belli şartlar oluştuğunda itiraz hakkı veriyor. Olağanüstü itiraz yolu ilk defa kullanılan bir yol değil. Daha önceki seçimlerde de kullanılmış."

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