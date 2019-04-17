Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba tazyikli suyla müdahale sırasında yere düşen HDP Milletvekili Remziye Tosun fenalık geçirdi.HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Koşuyolunda bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde "Kayyum ve tecride hayır" gösterisi yapılmak istendi. Güvenlik güçleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kalabalığın izinsiz gösteri yapmasına müsaade edilmeyeceğini belirten polis ekipleri ile HDP'liler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine polisler tarafından yapılan uyarıların ardından tazyikli su ile kalabalığa müdahale edildi. Tazyikli su ile yapılan müdahale sırasında yere düşen HDP Milletvekili Remziye Tosun fenalık geçirdi.