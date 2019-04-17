Ekrem İmamoğlu mazbatayı alıyor! Canan Kaftancıoğlu il seçim kurulunda

31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası için gözler YSK'ya döndü. CHP il başkanlığından gelen son dakika açıklamaya göre 'İmamoğlu mazbatasını almak üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na çağrıldı'.

İmamoğlu mazbatayı almaya geliyor

İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 16.00'da İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Şu an İmamoğlu'nun gelmesi bekleniyor. Yukardaki playerden canlı izleyebilirsiniz.

İmamoğlu'nun mazbata pozu

Herkesin merak ettiği nokta YSK'nın mazbatayı verip vermeyeceğiydi. CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ile olan bir paylaşım yaptı ve 'mazbatayı bekliyoruz' diye yazarak mazbatanın geldiğini duyurdu.