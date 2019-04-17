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İstanbul Adliyesinde partililer ve güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı

Mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulu'na gelen Ekrem İmamoğlu'na çok sayıda partili de eşlik etti. Adliyede kalabalıktan dolayı izdiham yaşandığı görülürken, partililer ve güvenlik görevlileri arasında da arbede çıktı.

YSK sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda partili eşlik etti. Adliyede kalabalıktan dolayı izdiham yaşandığı görülürken, partililer ve güvenlik görevlileri arasında da arbede çıktı. Arbede kısa sürede yatıştı. 

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