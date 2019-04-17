İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulu'na giderken çekilen fotoğrafları

YSK sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte İl Seçim Kurulu'na giderken çekilen fotoğraflarında keyifli anlar geçirdiği görüldü.