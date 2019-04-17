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Yüksekovalı işçi karton kutudan kuluçka makinesi yaptı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kardan F-35 savaş uçağının maketini yapan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, bu sefer kartondan kuluçka makinesi yaptı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle’de ikamet eden Mehmet Şerif Karahan, kardan yaptığı F-35 uçağı maketinden sonra karton, ağaç dalları, pamuk, sıvıölçer gibi malzemeler kullanarak kuluçka makinesi yaptı.

İnşaat ustası ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Karahan, maddi durumu iyi olmadığı için daha çok atık malzemeleri kullanarak kuluçka makinesi yaptığını kaydetti. Mehmet Şerif Karahan, “Ben her yıl tavuk besliyorum. Bu yıl da civciv alacaktım, fiyatları çok yüksek olduğu için alamadım. Tanesi 20-30 liradır. Ben de o parayla niye makinemi yapmayayım dedim.

Karton, lamba, pamuk, su, ağaç dalı kullanarak makinemi kendim yaptım. Kuluçka makinesinden 23 gün sonra civcivler çıkıyor. Amacım gençlerin böyle konumlara yönelmesi. Toplumun bu şeylere yönelmesini istiyorum. Ben de inşaatlarda çalışarak veya çobanlık yaparak geçiniyorum. Küçüklükten beri böyle şeylere merakım var. Bu malzemelerin hepsini de inşaatlardan topladım” dedi. 
Elif Karahan ise eşinin bu konularda destekçisi olduğunu ve zaman zaman yardım ettiğini belirtti. 

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