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PRP estetikteki başarısını tüp bebekte de gösterdi

Estetik alanında kullanılan PRP metodu, tüp bebek alanında artırdığı başarı sayesinde kullanılmaya başlandı. PRP metodunun Türk doktorlar tarafından yapılan çalışması yurt dışında saygın dergide yayımlandı.

Estetik alanında kullanılan PRP metodu, Diyarbakır’da Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından yapılan bir çalışma ile yurt dışında saygın dergide yayımlandı. Son zamanlarda Avrupa’nın önde gelen tüp bebek merkezlerinde de artık bilimsel çalışmalarda yer almaya başlayan PRP metodu daha önce güzellik merkezlerinde doku yenileme özelliğinden dolayı kullanılmaktaydı. Fakat son yıllarda bilimsel çalışmalarda PRP uygulamasının infertilite tedavisinde de kullanılabileceği görüldü. PRP metodu tüp bebek alanında da kullanılması, Türkiye’den Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından yapılan bir çalışma ile yurt dışında ‘Gynecological Endocrinology’ dergisinde yayımlandı.

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