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Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor! İmamoğlu'nun saat 18:00'da da görevi devralması bekleniyor İşte yaşanan sıcak gelişmeler Haberin devamı.
POLİTİKA

İşte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası böyle hazırlandı!

İSTANBUL seçim sonuçları kesinleşirken, Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak için YSK'ya davet edildi. İmamoğlu'na mazbata töreni 18:00'de yapılacak.

31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası için gözler YSK'ya çevrildi. CHP il başkanlığından "Mazbatayı almak için YSK'ya gidiyoruz" açıklaması yapıldı.

Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na çağrıldı.

İmamoğlu mazbatayı almaya geliyor

İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 16.00'da İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.  Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının hazırlanması ise kaydedildi.

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