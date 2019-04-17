17 Nisan Türkiye Gündemi yeni

Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

İstanbul seçim sonuçları resmen açıklandı

Tutanağa göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı. Fark 13 bin 729 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıdem tazminatı konusunda "Bu konuda mutabakat esastır. Aile Bakanı ile değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. Bu işin üç ayağı var. İşçi, işveren ve hükümet. Üç ayağı da mutabakata varacak bu konuyu çözeceğiz" görüşlerini ifade etti.

Fatih Dönmez: Otomobillerde bor kullanılacak

Fatih Dönmez "Yüksek teknoloji açısından hayati önem taşıyan elektrikli araçlar için menzil artırmaya ve uçuş süresini artırmaya yönelik bor temelli yerli yakıt pili sistemlerini üretmede belli bir noktaya geldik" dedi.

Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarıyla ilgili kritik gelişme!

Mansur Yavaş ile iş insanı Necmettin Kesgin arasındaki sahte senet iddialarıyla ilgili davada mahkeme heyeti, Kesgin hakkında "sahtecilik" dosyasının akıbetinin sorulmasına karar verdi.