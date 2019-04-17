Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesi'ne böyle geldi
Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'na geldiği sırada izdiham oluştu.
31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı. İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'nu Maltepe tutanaklarının tesliminden hemen sonra mazbata için davet etti.
İmamoğlu mazbatayı aldı
İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 16.00'da İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte yoğun bir kalabalık arasından İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı.