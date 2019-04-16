MEDYA

Avlu 38. bölüm 2. fragmanı

Avlu dizisi 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Avlu 38. yeni bölümüyle 18 Nisan 2019 Perşembe akşamı Star'da olacak. Avlu'nun bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Avlu 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Avlu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Avlu 18 Nisan 2019 Perşembe akşamı Star'da...

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi
Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz"
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz"
F.Bahçe'den G.Saray'a çok kızdıracak gönderme
F.Bahçe'den G.Saray'a çok kızdıracak gönderme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tek Yürek 10. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 10. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 10. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 10. bölüm 2. fragmanı
Söz 79. bölüm ilk sahne
Söz 79. bölüm ilk sahne
Diriliş Ertuğrul 144. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 144. bölüm 2. fragmanı
Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak yakalandı
Van'da yol üstünde yürüyen 60 kaçak yakalandı
Erkenci Kuş 38. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 38. bölüm fragmanı
Notre Dame Katedrali kulesinin çökme anı
Notre Dame Katedrali kulesinin çökme anı
Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanı