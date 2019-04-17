İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına gelerek devir teslim törenine katıldı.

Burada Mevlüt Uysal'dan görevi teslim alan İmamoğlu şöyle konuştu:

"Sayın Başkana da teşekkür ediyoruz. İnşallah İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı olsun diyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mevlüt Uysal devir teslim töreninin ardından birbirlerine çiçek verdiler.