CHP

İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı

31 Mart seçim sonuçlarında yarışı Binali Yıldırım'ın önünde bitiren Ekrem İmamoğlu görevi Mevlüt Uysal'dan devraldı. İmamoğlu'nun görevi devralmasıyla, İstanbul 25 yıl sonra CHP'ye geçti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına gelerek devir teslim törenine katıldı.

Burada Mevlüt Uysal'dan görevi teslim alan İmamoğlu şöyle konuştu:

"Sayın Başkana da teşekkür ediyoruz. İnşallah İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı olsun diyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mevlüt Uysal devir teslim töreninin ardından birbirlerine çiçek verdiler.

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