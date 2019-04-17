Emin Akbaşoğlu'nun çay simit videosunun orijinalı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da yaklaşık bir ay önce seçim çalışmaları sırasında yaptığı bir konuşmasının tamamen çarpıtılarak servis edildiğini belirterek, "Konuşmamın bütünü izlendiğinde hakikat açıkça görülecektir" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çankırı'da seçim çalışmaları sırasındaki bir konuşmasının 'kes, yapıştır' yöntemiyle tamamen çarpıtılarak çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla servis edildiğini belirtti.