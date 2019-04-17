Emin Akbaşoğlu'nun çay simit videosunun orijinalı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çankırı'da seçim çalışmaları sırasındaki bir konuşmasının 'kes, yapıştır' yöntemiyle tamamen çarpıtılarak çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla servis edildiğini belirtti.