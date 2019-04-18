MEDYA

Leke 2. bölüm fragmanı

Leke dizisi 2. yeni bölümüyle 23 Nisan 2019 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Leke'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Leke 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Leke'nin yeni bölümünde neler olacak? Leke 23 Nisan 2019 Salı akşamı Kanal D'de...

Dizi; yetiştirme yurdunda büyümüş hukuk öğrencisi Yasemin ve iş hayatında başarılı olan ancak özel hayatında kadınlara mesafeli ve güvensiz olan Cem'in saf ve temiz aşklarını konu alıyor.

Aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışan, hayatını işitme engelli erkek kardeşine adayan Yasemin karakterine dizide güzel oyuncu Melis Sezen hayat veriyor.

Geçmişte ailesinin parçalanmasına tanık olan, atlatamadığı bu travma nedeniyle kadınlarla arasında mesafe olan Cem'i ise başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.

Kalbi kırık ve yaralı iki ruhun eşsiz aşk hikayesini anlatan Leke, izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Gül'den İmamoğlu'na tebrik
Abdullah Gül'den İmamoğlu'na tebrik
CNN Türk'ün skandal İmamoğlu hatası
CNN Türk'ün skandal İmamoğlu hatası
AK Partili Akbaşoğlu: Sözlerim çarpıtıldı
AK Partili Akbaşoğlu: Sözlerim çarpıtıldı
Tottenham'dan Manchester City'ye geçit yok
Tottenham'dan Manchester City'ye geçit yok
Josef de Souza geri dönüyor
Josef de Souza geri dönüyor
Bar çıkışı bıçaklandı, 2 gün sonra öldü
Bar çıkışı bıçaklandı, 2 gün sonra öldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İkizler Memo Can 22. bölüm 2. fragmanı
İkizler Memo Can 22. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 67. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 67. bölüm 2. fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 49. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 49. bölüm fragmanı
Kızım 28. bölüm fragmanı
Kızım 28. bölüm fragmanı
İzmir'de freni boşalan kamyon kahvehaneye daldı
İzmir'de freni boşalan kamyon kahvehaneye daldı
Erkenci Kuş 38. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 38. bölüm 2. fragmanı
Emin Akbaşoğlu'nun çay simit videosunun orijinalı
Emin Akbaşoğlu'nun çay simit videosunun orijinalı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı