CNN Türk'den skandal montaj! İmamoğlu'nun mazbatasını bakın nasıl verdi

CNN Türk ekranında Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği fotoğrafın montajlanarak İmamoğlu'nun kafasının fotoğrafa eklenmesi sosyal medyada gündem oldu.

CNN Türk sunucusu ise o anlarda, "Ekrem İmamoğlu önce İl Seçim Kuruluna gitti orada bir izdiham vardı. Ekrem İmamoğlu göreve resmi olarak başladığını gösteren mazbatasını aldığı an ile ilgili bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.