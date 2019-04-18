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Tekman’da heyelan! Yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Erzurum’un Tekman ilçesinde meydana gelen heyelan yolun tek şeridini trafiğe kapatırken, yüzlerce dönüm arazi Aras Nehrinden taşan sular altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, karların erimesi nedeniyle Aras nehri debisi yükselerek taşkına neden olurken, Erzurum-Tekman Karayolu'nda meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı.

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Geçtiğimiz yıl yapılan Tekman-Hacı Ömer Karayolu'nda yaşanan heyelan nedeniyle yolda dev çukurlar oluşurken, Aras Nehri'ne dökülen tonlarca toprak eriyen kar sularıyla birlikte tarım arazilerini su altında bıraktı. 
Tekman Hacı Ömer Karayolu'nun 4. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebi ile yolda çatlaklar oluştu. Bölgede yaklaşık 500 dönüm arazi sular altında kaldı.

 
Yol çalışmalarının titizlikle yapılmadığı için bu tür olayların yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, “Yetkililere sesleniyoruz bu tür çalışmalara mehil verilmemeli, daha sağlam yollar yapılmalıdır. Yol medeniyettir tehlike alanı değildir. Şu an bu yollar tehlike saçıyor. Devletimizi boşuna zarara sokmasınlar. Bunlara verilen parada 82 milyon insanın hakkı vardır” diye konuştu

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