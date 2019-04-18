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Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, canlı yayında "Aylık öğrenci kartı 50 TL'ye inecek, ilk işimiz bu" açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına katıldı. Burada İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, mazbatayı alma sürecini ve sonrasında yaşananları anlattı.

Mazbata sonrasında çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını aktaran Ekrem İmamoğlu, "Allah korudu biraz sıkışma, çekişme ile mazbatamızı aldık" dedi. 

Ekrem İmamoğlu, şunları anlattı:

"Cumhurbaşkan'ının beni tebrik etmesinden onur duyarım"

Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın beni tebrik etmesinden onur duyarım" dedi. İmamoğlu ayrıca, "Ben mazbatamı aldım artık kişisel işlerin adamı değilim" ifadesini kullandı.

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